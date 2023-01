D2 ACFF: Rebecq ramène un bon point de son déplacement à Dison (1-1)

Après la pause, Rebecq a poussé pour revenir au score mais c’est Mara qui a la balle de break au bout du pied. Sur un centre de Legros, le défenseur central tente une reprise de volée qui finit juste au-dessus du but défendu par Vandermeulen qui n’en demandait pas tant. En face, Traoré est passé tout proche de l’égalisation sur un centre de Depotbecker, mais il est trop court pour reprendre le cuir.

Finalement, à dix minutes du terme, c’est sur penalty que Rebecq revient au score, suite à une faute de Mara dans la surface. Camargo trompe parfaitement Rico-Garcia (1-1). Et la fin de partie, un peu tendue et qui a vu les Disonais être réduits à dix pour une double carte jaune adressée à Meunier dans les derniers instants, n’a permis à personne de prendre le dessus au niveau du marquoir.

Pour Dimitri Leurquin, "c’est un bon point, dans la mesure où nous sommes menés face à une équipe qui encaisse très peu, mais on aurait pu aussi revendiquer les trois points. Le plus dur a été fait en revenant à la marque, puis on a décidé de rester haut, ce qui nous a permis d’avoir deux occasions pour faire le 1-2. Je retiens de positif la mentalité de l’équipe. Chacun se bat et fait les efforts qu’il faut. Qualitativement, on a toujours la possibilité de créer quelque chose, une étincelle, une action individuelle ou même collective. Et c’est ce qui s’est passé, on a réussi à sortir en bloc et se créer de belles opportunités, même sur phases arrêtées."

Arbitre: M. Urbain.

Cartes rouges: Meunier (90+2, 2J), Kinet (90+2, 2J, coach).

Cartes jaunes: Schillings, Mara, La Delfa, Meunier, Cordaro, Leurquin (coach).

Buts: Manfredi (1-0, 17e) Camargo sur pen. (1-1, 80e).

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Biondolillo, Mara, Manfredi, Schillings (58e Teruel), Demarteau (87e Merola), Meunier, Godard (89e Leers), La Delfa (64e Akdim), Legros.

REBECQ: Vandermeulen, Da Silva, Devel (46e Contino), Delsanne, Cordaro, Kouame, Piret, Depotbecker (87e Mulumba), Lufimbu, Bailly, Traore (78e Shango).

Les bulletins des Rebecquois

Vandermeulen (6), Da Silva (6,5), Devel (6), Contino (6), Delsanne 6), Cordaro (6), Kouame (6), Piret (6,5), Depotbecker (6,5), Lufimbu (6,5), Bailly (6), Traore (6,5).