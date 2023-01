D2 ACFF : Namur bouscule la RUTB et met fin à une série de 12 matchs sans défaite

Un avantage de courte durée, puisque sur la remise en jeu, les Merles se projetteront vers l’avant, et verront leur attaquant se faire faucher fautivement par Garlito dans le rectangle. Un penalty converti ensuite par Lwangi. Dix minutes plus tard, c’est un nouveau penalty, concédé bêtement cette fois par Afallah, qui permettra aux Namurois de prendre les devants au marquoir.

La seconde période sera une tout autre histoire. En effet, en opérant dès le retour des vestiaires, deux changements, avec les entrées de Leite et Giusto, la RUTB avait à cœur de relancer la partie le plus rapidement possible. Et là où les Tubiziens auront semblés plus que timides lors des 45 premières minutes, la seconde période verra un autre scénario, lors duquel les Blanc et Or se montreront bien plus entreprenants. Mais ces efforts resteront cependant sans récompense, face à un bloc namurois imperméable.

« L’inspiration de nos individualités nous a manqué »

Une défaite qui s’est jouée sur deux penaltys regrettables pour Mohamed Bouhmidi. "On a fait le plus dur en ouvrant le score, mais on sait bien qu’en football qu’on encaisse ou qu’on marque, les cinq minutes qui suivent un but sont capitales. Et on se fait piéger dès la remise en jeu, sur un long ballon et notre défenseur qui se jette et fait faute. Et quelques minutes plus tard, c’est un second penalty, sur encore une erreur individuelle qui permet à Namur de prendre l’avantage. En deuxième mi-temps, on a tenté le tout pour le tout. On a fait les changements pour essayer d’inverser la tendance, mais on s’est heurté à un très bon bloc qui pouvait se permettre de jouer en contre. L’inspiration de nos individualités nous a manqué , on va se remettre à bosser pour a semaine prochaine."

Arbitre: Soors A.

Cartons jaunes: Afallah, Ghaddari, Migliore, Prévot, Faure.

Buts: Migliore (1-0, 17'), Lwangi (1-1, 19' sur pen.) Rosmolen (1-2, 28' sur pen)

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Patris, Garlito, Michel (45' Giusto), Lkoutbi, Migliore, Denayer, Ouahouo (74' Aarab), Afallah (45' Leite), Tepe (74' Bendriss), El Omari.

NAMUR: Prévot, Vander Cammen, Baudot, Eloy, Lwangi (79' Bakija), Valcke, Rosmolen, Ghaddari, Olojede (71' Nawfal), El Khaida, Crame (88' Degryse).