Quarts temps: 7-18, 29-18, 12-21, 16-22

COINTE: Allemand 3, Boxus 10, M. Lesuisse 3, Ferette 4, B. Lesuisse 0, Barry 3, Lejeune 0, Fontaine 0, Malpas 31, Cornet 4, Doneux 6, Basile 0.

WATERLOO: Schick 0, A. D’Hose 13, Vlaeminck 5, Vancampenhout 17, Maeter 11, Delbrassinne 14, R. D’Hose 7, Kanbangu 5, Careme 0, Busselen 7.

En ouverture de cette demi-finale de Coupe AWBB, Adrien D’Hose donne directement le ton avec un premier triple. Tom Busselen enchaîne et voilà Waterloo plutôt bien parti (7-18). Waterloo défend bien mais cette défense agressive lui coûte quelques fautes personnelles qui offrent à Cointe des passages sur la ligne des lancers. À chaque fois, Cointe concrétise ses passages au marquoir. Et à cause de cela, Waterloo marque le coup. Finalement, Cointe égalise à 36 partout avant la mi-temps. "Notre second quart temps fut compliqué parce qu’il a fallu gérer les fautes des frères D’Hose, de Maeter et de Busselen. Ils sont rentrés aux vestiaires avec trois fautes, signale Sébastien Dufour, le coach waterlootois. De plus, avec un 10 sur 10, Cointe était très adroit sur la ligne des lancers francs, ce qui ne nous a pas aidés non plus d’autant que nous avons eu un peu de battement dans notre intensité de jeu mais heureusement, mes joueurs étaient toujours déterminés."

Boxus sorti pour 5 fautes

Après la pause, Maxime Maeter permet à Waterloo de rester au contact avec Cointe. Adrien D’Hose plante ensuite un triple, imité par Arnaud Vancampenhout quelques secondes plus tard. Voilà Waterloo qui pointe à 41-49 (25e). Cet écart reste et on sent bien que Waterloo a pris le dessus pour conclure à 48-59 ce troisième quart temps. "C’est physiquement que nous avons petit à petit fait la différence, commente Sébastien Dufour. Grâce aussi à la profondeur de mon banc car toute l’équipe a apporté durant cette seconde période. Nous avons aussi été intelligents sur le jeu en poussant Thibaut Boxus à 5 fautes. Il est sorti au début du dernier quart. Qu’il ne puisse pas finir la rencontre avec Cointe, c’est un point déterminant qui nous a permis d’aller encore plus de l’avant dans le dernier quart avec quelques shoots précieux."

Un double triple d’Arnaud Vancampenhout, suivi par un de Cédric Delbrassine et Waterloo s’envole : 64-77. Tom Busselen scellera la qualification avec un dernier panier. "Je suis très heureux et fier de la prestation de mes joueurs, jubile Sébastien Dufour. Nous n’avons pas douté pendant 40 minutes et c’était chouette de voir mon équipe évoluer de cette manière devant tous les supporters de Waterloo qui avaient fait le déplacement. Pour le club, pour l’équipe, cette qualification, c’est vraiment génial. En finale, et c’est une première dans l’histoire de la Coupe AWBB, nous allons jouer contre une P2 liégeoise. Il faudra, bien entendu, respecter cette équipe car pour arriver en finale, il faut être solide. C’est ce que cette équipe a montré avec tous ses anciens joueurs de nationale. De plus, nous partirons avec un handicap de 15 points et nous aurons 40 minutes pour nous imposer de 16 points. C’est l’équation qu’il nous faudra résoudre si on veut remporter la coupe."

Dans l’autre demi-finale, le Buffalo Grâce Hollogne (+10) a battu la formation de régionale 2 de Charleroi Expérience Performance 105-93. C’était 50-51 à la mi-temps et 73-77 à la demi-heure, mais dans le dernier quart, Grâce Hollogne a fait 32-16 pour se qualifier haut la main.