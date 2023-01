Quarts temps: 24-17, 17-19, 16-22, 17-16.

NIVELLES: Diop 4, Cockmartin 0, Bataille 17, Navez 9, Di Fransceco 7, Goffin 5, Renversez 5, Bizet 9, Mulumba 12, Loubieres 7.

HASSELT: Mescheriakov 11, J. Hermans 2, Koonings 18, Pauwels 13, Ramaekers 0, Ceyssens 7, L. Hermans 0, Sceurs 3, Achaaray 4, Simons 3, Vranken 13.

Privés de Vincent Renard vendredi soir pour la venue d’Hasselt, les Nivellois saluent, par contre, le retour de leur "Big Man" Geordy Mulumba. Malgré cela, ils connaissent un début de match disputé et il leur faut un peu de temps avant de faire un premier écart à 24-17.

Dans la foulée, les Limbourgeois se réveillent et ne laissent plus autant de facilité aux Nivellois de marquer des paniers. Nivelles est aussi à la peine en défense. Finalement, Hasselt remporte le second quart temps et revient à 41-36 à la pause. "Nous n’avons pas été très bons. Nous n’avons pas converti nos shoots ouverts. C’était un début de match horrible. En plus, nous étions très brouillons et très naïfs en défense, estime Phivos Livaditis, le coach de Nivelles. Notre première période est pourtant statistiquement correcte avec seulement deux pertes de balle et pas mal de rebonds défensifs mais la manière n’y était pas."

Et la seconde période de Nivelles sera, hélas, plus mauvaise au niveau des chiffres et de la manière. Les Nivellois vont en effet enchaîner les erreurs et les pertes de balle. Hasselt en profite largement pour sanctionner les Nivellois qui se retrouvent quasiment à la rue à la demi-heure (57-58).

Le duel sera terrible dans le dernier quart. Nivelles s’accroche au score mais c’est bien Hasselt qui est sur le velours pour aborder le money time (73-74). Il ne reste que 19 secondes. Nivelles est à l’attaque. Clément Goffin loupe son essai mais Geordy Mulumba prend le rebond et reçoit deux lancers francs pour une faute. Il convertit les deux et c’est 75-74. Temps mort pour Hasselt qui engagera le ballon dans le camp de Nivelles. Il ne reste que deux secondes aux Limbourgeois pour inverser le score mais ce ne sera pas suffisant.

Nivelles s’impose d’un tout petit cheveu. "Merci au sang froid de Geordy Mulumba car sans cela nous étions battus, souffle, soulagé, le coach nivellois après le coup de sifflet final. Et heureusement que derrière on défend bien et on empêche Hasselt de marquer. On l’emporte par le plus petit écart et on n’est pas l’équipe qui mérite le plus la victoire. Mais on ne crache pas dessus et on ne retiendra que les trois points de la victoire. D’un autre côté, mes gars ont eu le bon goût d’y croire jusqu’au bout et ils sont restés mobilisés surtout quand Hasselt est passé devant nous au score. C’est le genre de match qu’il faut gagner si on veut espérer faire des résultats en championnat. C’est peut-être une victoire clé par rapport à notre objectif de montée. Cela, l’avenir nous le dira."