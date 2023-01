Un double challenge pour Nivelles

Après la victoire à Esneux, dimanche dernier, les Nivellois ont repris leur petit train train habituel au niveau des entraînements. Vincent Renard a dû écourter la séance de mercredi à cause d’une douleur à la cuisse. "On ne sait pas s’il s’agit d’une élongation, d’une déchirure ou autre chose, explique le coach Phivos Livaditis qui est dans l’attente de nouvelles rassurantes de son ailier. J’espère que ce n’est trop grave et qu’il sera là ce vendredi."

En attendant, le coach de Nivelles récupère Geordy Mulumba. "Hasselt est un adversaire un peu particulier qui nous avait battus en Coupe de Belgique au début du mois d’août alors que nous venions à peine de débuter notre préparation. Nous l’avions battu en championnat lors du match aller (68-82). Nous n’avions pas eu facile, se souvient le coach nivellois. Nous avions même dû cravacher pour nous imposer car nous étions menés d’une douzaine de points à la mi-temps. On sait qu’on devra faire beaucoup d’efforts pour à nouveau nous imposer. D’autant plus, que cette fois, Hasselt sera au complet. Ce qui n’était pas le cas au match aller. Ce sera donc un tout autre match ce vendredi soir à la Dodaine. Hasselt a besoin de points pour assurer son maintien et nous avons besoin de points pour rester dans le sillage de Falco Gand tout en maintenant Bavi Vilvorde à distance."

Nivelles est donc dans l’obligation de s’imposer afin, d’aussi, préserver son brevet d’invincibilité à domicile. Bref, c’est un beau double challenge qui attend les Aclots.