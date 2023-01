Disputé jeudi soir, le match au sommet a tourné à l’avantage des locaux bruxellois. Équilibrée et bien préparée tactiquement par les deux formations, la partie s’est jouée sur deux approximations défensives rixensartoises qui ont amené les deux buts auderghemois de Pinto Gouveia et Memde. Alors que les locaux auront été ultra-réalistes, les gars de Lorenzo Richiusa ont très clairement pêché à la finition avec pas moins d’une dizaine d’occasions franches galvaudées ou sauvées par un keeper en état de grâce. "Nous avons manqué de réalisme et de chance car on touche trois fois les montants. Je suis déçu et frustré car on méritait franchement mieux mais c’est le football. Il faudra vite rebondir ce week-end face à Saint-Michel B", notait le T1 rixensartois.