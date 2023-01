N2 Dames: Chaumont peut lever la tête

Après leurs deux victoires consécutives, contre Stevoort et à Riemst, les Chaumontoises sont définitivement libérées. Elles laissent maintenant trois équipes derrière elles, la plus proche, Helchteren, est à cinq points. Les Chaumontoises peuvent désormais lever la tête vers le milieu de classement, dont elles ne sont plus très éloignées. Beverlo, qui leur rend visite dimanche (14 h), compte dix-huit points, soit cinq points de mieux que les visitées. Une victoire à trois points leur permettrait de se rapprocher à deux points de leurs adversaires qui comptent toutefois deux rencontres de moins. Les Chaumontoises récupèrent Justine Belemans, bien secondée le week-end dernier à Riemst par Émilie Foret et Marjorie Germain. Niels Kingma, le coach de l’équipe, sera lui aussi de retour. L’équipe de ligue A dames d’Asterix, dont il est coach-adjoint, joue ce samedi à Tchalou.