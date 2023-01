Mondial: « La Belgique a énormément de retard sur la France »

La vingt-huitième édition de la Coupe du monde de handball se clôturera ce dimanche à Stockholm. "Cela fait des années que je suis de près les compétitions internationales, explique l’ailier gauche de Perwez, Cyril Dupont (24 ans). Même si ce n’est pas toujours facile depuis la Belgique car peu de chaines retransmettent les matches. De manière générale, je trouve que le niveau des pays nordiques et de l’Est est de plus en plus impressionnant là où la France était largement dominatrice par le passé. Sinon, j’ai été agréablement surpris par l’Égypte qui a dominé sa phase de groupe et un peu déçu par les résultats des Pays-Bas."