Ligua A Messieurs: Guibertin entre dans le money-time

Guibertin va disputer deux rencontres consécutives à domicile, dimanche (18 h) contre Achel, et le mercredi 1er février face à Waremme. "Nous avions été battus les deux fois sans point à l’aller, à Waremme et à Achel, chaque fois un mercredi. Nous n’avions pas bien joué. Malgré cela, à Waremme, on aurait pu prendre quelque chose, ce qui n’était pas le cas à Achel", explique Wannes Rosiers, le coach guibertin.