Le trail des Grosses Pierres ce dimanche à Piétrebais

De quoi faire dire à sa collègue Muriel Dierick que "nous avons des propriétaires terriens exceptionnels. Grâce à eux, nous avons de nouvelles parties de parcours magnifiques. Merci à eux et surtout gardons nos traces secrètes pour éviter le passage en dehors de l’organisation du trail. Ces passages seront signalés par une affiche."

Il est évident que les participants seront priés de bien respecter les lieux pour assurer une pérennité à ces passages.

Du côté des récompenses, il y aura pour les plus méritants présents sur les podiums de nombreux prix constitués de produits locaux pour chaque distance. "La grosse nouveauté est la course des kids qui se tiendra à 11 h 30. Il y aura deux distances: 600 mètres pour les moins de 8ans et 1 200 mètres pour les -12 ans. La classe de l’école la plus représentée au départ remportera une journée de balade à l’Âne à Gramme. À l’heure actuelle nous avons plus de 200 pré-inscrits."

Il est possible de se pré-inscrire via https ://www.ultratiming.be/ et les inscriptions sont encore possibles sur place le dimanche matin.