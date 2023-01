Le Challenge du BW est de retour à Nivelles ce samedi

La première des vingt manches prévues au programme de cette année verra deux parcours proposés par le Collège Sainte-Gertrude de Nivelles (4,5 km et 10,530 km) ce samedi 28 janvier avec un départ à 15 heures. Le parcours champêtre, parfois plat, emmènera les participants jusqu’au golf de la Tournette puis retour par les hauteurs avec vue plongeante sur la ville et la collégiale par temps clair. Neige, brouillard et tempête ne sont jamais exclus.

Pour les amateurs de statistiques, le parcours propose des routes pour 9 400 mètres, des sentiers avec 1 082 mètres et des pavés en quatre tronçons de 48 mètres. Conseil de l’organisateur, gardez-en sous la semelle pour aborder le célèbre "mur" de la Batterie, à 300 mètres de la ligne.

Le tarif en pré-inscription via Goaltiming est de 7,50 € alors que l’inscription du jour est fixée à 9 €. Les bénéfices serviront à renflouer le fonds social de l’école. Actuellement plus de 640 personnes sont pré-inscrites pour l’événement dont les responsables du Challenge aspirent à retrouver les chiffres de fréquentation d’avant le Covid.

Pour les informations pratiques relatives à l’épreuve, un trio féminin composé d’Émilie Jacqmin, Isabelle Paternotte et Caroine Lalière est disponible au 067 21 12 60 ou par courriel à jogging@csgn.be

Le centre nerveux est situé au Collège Sainte-Gertrude, Faubourg de Mons 1 à Nivelles. La ligne de départ se situe à 300 mètres de la Grand-Place et à 100 mètres du superbe Parc de la Dodaine. Un parking aisé dans l’allée du parc et aux abords du stade de Nivelles est proposé.

Côté pratique, on retrouvera vestiaires, douches, consignes, bar et gaufres chaudes.