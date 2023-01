Le CABW mise sur ses jeunes pousses aux championnats LBFA

Des absences qui n’ont pas le don t’entacher les ambitions du club et de leur président, Noël Levêque. "Nous aurons une fois encore énormément d’athlètes du club engagés et sélectionnés pour ces championnats. On espère bien entendu quelques titres et plusieurs médailles et ce malgré les absences de nos meilleurs athlètes. En effet, nos deux spécialistes du demi-fond que sont Vanessa Scaunet et Ismaël Debjani seront absents. Vanessa sera alignée sur un meeting international du côté de Barcelone, alors qu’Ismaël a d’autres échéances sur lesquelles il a préféré miser. De son côté, notre sprinteuse Cynthia Bolingo a, elle aussi, préféré axé sa saison indoor sur d’autres objectifs. Mais que cela ne tienne, on va miser sur nos jeunes talents que pour défendre nos chances. Nous avons Kelly Lambert, Alexandra Mortant ou encore notre spécialiste du poids Clara Scuttenaire, qui j’en suis sûr, nous réserverons quelques belles surprises"

Du côté des autres athlètes brabançons wallons, nous suivrons attentivement les performances d’Emma Broze sur 800 mètres pour le RIWA, d’Arnaud Vermeersch et Thomas Querton sur 3000 mètres pour l’USBW.