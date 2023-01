Le BW Open est une aubaine pour les arbitres

Au niveau des juges de ligne, ils sont 32 à officier au tournoi parmi lesquels on retrouve 22 Belges, dont 7 femmes. On y ajoute 4 arbitres désignés par l’ATP ainsi que 3 arbitres additionnels qui sont Belges.

Une des difficultés rencontrées par Cédric Hamiet et son équipe concerne la longueur des journées. "Elles sont très longues et fatigantes. Le fait de ne pas voir le jour fatigue aussi les yeux."

« Le BW Open ? Génial ! »

Pour Cédric Hamiet, le fait d’avoir un tournoi comme le BW Open en Brabant "est génial pour le tennis belge en général. Cela crée une émulation, pour les joueurs mais l’arbitrage aussi. On avait une génération d’arbitres qui provenait du Challenger de Mons qui n’existe plus et si on arrive à garder un tournoi comme le BW Open pendant plusieurs années, on espère avoir une nouvelle génération d’arbitres grâce à ce tournoi."

Un autre tournoi est organisé en Belgique, à Anvers. "C’est un tournoi supérieur au BW Open mais il n’utilise pas de juges de ligne au profit de l’électronique. Il ne sert donc pas à grand chose au niveau de l’arbitrage, d’où l’importance d’avoir un tournoi comme le BW Open."

Pour le reste, l’arbitrage se porte bien en Belgique et certainement au BW Open. "Et ce serait encore mieux si le tournoi perdure dans le temps. Cela créerait une belle émulation pour les gens en général et certainement pour les arbitres mais aussi les ramasseurs de balle. S’ils grandissent avec le tournoi, ils voudront peut être devenir un jour juges de ligne avec nous puis arbitres de chaise."