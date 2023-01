La ministre des Sports veut encourager le recours au volontariat

À l’Adeps, la campagne "Sans volontaires, ça ne va pas le faire" avait été lancée en 2022 sur les réseaux sociaux afin de recruter un maximum d’aidants pour les clubs. Une première vague a visé les réseaux sociaux du 13 juin au 2 juillet (période d’inscription dans les clubs de plusieurs sports). La seconde allait de la rentrée à la fin septembre alors que l’activité reprenait après la trêve estivale.

"Nous avons répondu à une demande des clubs et des fédérations sportives. L’objectif de cette campagne est d’inviter toute personne qui le souhaite, et notamment les jeunes et leurs parents, à s’investir dans le volontariat au sein du club sportif de son choix. Depuis la pandémie, beaucoup de clubs ont vu une baisse de l’engagement. Pour continuer à se développer, les fédérations et les clubs ont besoin de bénévoles. Cela peut prendre des formes très diverses, qui vont de la logistique à l’aide administrative", explique la ministre des Sports Valérie Glatigny, à la base de cette initiative.

Pour ce faire, un budget de 100 000 euros avait été débloqué et la campagne visait aussi le besoin de bénévoles dans le secteur du handisport. Au total, ce sont plus de 30 000 clics qui ont été enregistrés sur le site internet de l’Adeps qui regroupait les fédérations participantes. Sur les réseaux, près de 950 000 personnes ont été touchées et 634 000 interactions enregistrées, notamment chez les 18-44 ans (jeunes parents).

Des sportifs de haut niveau et issus de plusieurs sports ont relayé la campagne à travers leurs réseaux sociaux. "Les résultats de la campagne sont positifs en termes de personnes touchées. Il s’agit d’un premier pas dans une réflexion plus globale sur le modèle de viabilité de nos clubs sportifs, qui doit intégrer des mesures pour encourager le recours au volontariat. J’ai par ailleurs demandé au Conseil supérieur des sports, auquel j’ai demandé de se saisir de cette question, d’envisager d’éventuels incitants complémentaires."