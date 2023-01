Hamme-Mille aligne cette saison treize équipes en interclubs

Le maintien en P2

Les équipes B et C évoluent en division 2 provinciale. "Toutes les deux jouent le maintien. Nous avons des blessés dans l’équipe B. Il n’est pas évident de composer l’équipe chaque semaine. Notre équipe C a gagné une rencontre importante vendredi dernier au Moulin A. Elle jouera encore un match important ce week-end contre Alpa, avant dernier."

Les équipes E et G sont respectivement deuxième et première en quatrième et cinquième provinciales.

Le club compte également une équipe dames. "Elle vient de monter de provinciale 2 en provinciale 1. Elle occupe le milieu de classement. Elle est bien partie pour se maintenir. Elle a notamment partagé l’enjeu contre Nivelles, leader de la série."

Le club pourrait aligner une équipe très compétitive en dames. "Céline Marneffe (B0) et Marie-Eve Croibien (C2) figurent dans la liste des forces. Elles ne jouent que les interclubs messieurs."

Le club compte 70 membres. "Avec le Covid, nous avons perdu deux années de formation. Chaque année des joueurs quittent, d’autres arrivent. Le Covid nous a privés de recrutement pendant deux ans."