La série comporte cinq équipes. Chacune des équipes joue donc seulement huit matchs de championnat. "Notre équipe A en U15 filles aura terminé son championnat le 5 février prochain. J’ai proposé d’organiser des tournois, par exemple toutes les six semaines, mais rien n’a été organisé", regrette Françoise Martin.

Il existe deux séries en U15, une série A, avec les meilleures équipes, une série B avec des équipes moins performantes. La série B compte huit équipes. Le championnat se terminera pour cette dernière série le 30 avril. "J’avais proposé de faire un championnat commun, d’organiser ensuite des play-off et des play-down pour permettre à toutes les équipes d’avoir un championnat digne de ce nom. Mais, ici non plus, je n’ai pas reçu de réponse positive", poursuit Françoise Martin.

L’équipe U15 A de Limal/Ottignies est coachée par Alicia Collignon. "L’objectif de l’équipe est la formation, faire évoluer les joueuses. Nous n’avons pas beaucoup de rencontres. Les joueuses s’entraînent deux fois par semaine. Pour l’instant, elles n’ont pas de place fixe sur le terrain. Elles jouent à tous les postes", précise Alicia Collignon.