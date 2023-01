D3A ACFF: Jodoigne reçoit Couvin et veut distancer la concurrence

L’info de la semaine du côté de Jodoigne, c’est l’arrivée de Loriano Mirabile. "C’est un jeune joueur qui a reçu une bonne formation mais qui n’a pas encore un seul match officiel avec des adultes dans les jambes, précise Steve Dessart. Il a des qualités de vitesse et de dribble, des choses qui nous manquent, il est aussi attiré par le but mais il est arrivé cette semaine et il ne faut pas brusquer les choses. Et puis, si on est très contents de son arrivée, il ne va pas révolutionner tous nos problèmes offensifs et on ne va pas reposer notre secteur offensif sur un jeune garçon de 20 ans."