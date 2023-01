D2 ACFF: Rebecq vise une seconde victoire de rang à Dison

Fini les coups d’un soir, Rebecq veut maintenant lancer une série de victoires qui lui fait tant défaut depuis le début de la saison. Auteurs de deux bonnes parties depuis que Dimitri Leurquin a repris les troupes, l’heure est à l’optimisme et l’espoir avant le (long) déplacement du côté de Dison, face à une équipe qui avait bien réussi aux Rebecquois lors du match inaugural de cette saison puisque les hommes de Dimitri Leurquin l’avaient emporté 3-2. "On sort d’une très bonne semaine de travail. Je retiens, au-delà des trois points pris face à Ganshoren, une belle mentalité et un premier travail sur le secteur défensif qui semble porter ses fruits. On encaisse moins, on a réussi, en peu de temps, à mettre en place une certaine rigueur défensive qui nous permet de prendre moins de buts. Cela a déjà pu se voir sur les deux dernières rencontres. Dison est une équipe compliquée à jouer, même si je pense que c’est la meilleure période pour les affronter. Avec la même implication et la même envie que celles affichées ces derniers jours, je suis convaincu que nous pouvons ramener une victoire de Dison. Nous n’avons pas encore réussi à enchaîner deux victoires consécutives cette saison, il est temps de lancer une série." Seul jordan Henri, suspendu, manque à l’appel, alors que Valentin Kouamé lui réintègre le groupe.