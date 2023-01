D1 Féminine: A Chastre, "« On ne parle plus de maintien mais de confiance "

Le déplacement de ce samedi après-midi à Genk sera très compliqué. "Ça reste une réserve de Superleague et comme Gand, ce sera jeune et ça va courir. On sait par exemple qu’elles ont deux flancs très rapides et il faudra essayer de bloquer ça. Mais comme je le disais la semaine passée, il faudra se surpasser et y mettre un ingrédient en plus si on veut espérer quelque chose. Là, on ne parle même plus de maintien mais ce serait bien de prendre des points pour la confiance." Rayon effectif, Verstraelen (suspendue), Delikus (blessée), Ducatillon et Francx sont absentes. Pâques entame un stage au Luxembourg et sera remplacée par Margaux Charlier qui débarque en provenance de Mt-St-Guibert pour permettre au club de palier à son problème de gardiennes.