Coupe AWBB: Waterloo a 40 minutes pour atteindre le rêve

Cette saison, les Waterlootois ont déjà affronté Cointe. Ils s’étaient imposés à domicile par le plus petit écart (57-54) "mais la pièce aurait pu tomber de leur côté. Nous l’avons emporté. Tant mieux mais ce qui est sûr c’est que les deux équipes se tiennent dans un mouchoir et on aura certainement droit à une demi-finale très disputée et très engagée. Si les deux équipes sont dans les bonnes dispositions, ce qui semble être le cas, cela se jouera sur des détails."

L’envie d’aller en finale

Les Waterlootois seront au complet. Du côté du Chenois, la mobilisation est générale car dans la courte histoire du club c’est la première fois que l’équipe première coachée par Sébastien Dufour, arrive à ce stade de la compétition. "Quand on arrive en demi-finale, la coupe devient un réel objectif. Même si en début d’année on s’était déjà dit que ça serait chouette de faire un bon parcours en Coupe AWBB, en essayant d’aller le plus loin possible, c’est sûr que maintenant que nous sommes en demi-finale, on a envie d’aller au bout. On a envie d’aller jouer cette finale et la gagner. C’est cependant toujours un match particulier, dans des conditions particulières, dans une super-salle, sur terrain neutre avec des supporters que l’on espère nombreux. En tout cas le club a bien communiqué autour de ce match pour mobiliser les troupes et donc on espère être bien soutenus. Quoi qu’il en soit, ce sera surtout un beau moment de basket et un match qui restera dans la carrière de chacun parce que ce n’est pas tous les jours qu’on joue des demi-finales de Coupe AWBB. Ce seront au moins 40 minutes où il faudra tout donner pour aller chercher cette finale qu’on veut disputer parce que ce serait une première pour beaucoup de mes joueurs et une première pour le club qui nous permet de réaliser un tel travail et qui mérite d’en être récompensé." L’autre demi-finale se jouera au Complexe Sportif de Neder-Over-Hembeek entre le Buffalo Grâce Hollogne Basket (+10) et la formation de Charleroi Expérience Performance.

Épinglé

Les U19 des Castors en demi-finale ce dimanche

Emmenées par la quintette composée par Angie Briclet, Alice Devos, Maëva Febrissy, Lisa Marblie et Clarice Marteau, des filles qui évoluent ordinairement avec la R2, les U19 brainoises auront fière allure. Tout comme Namur du reste qui présentera également des espoirs qui évoluent en R1-R2.

"C’est un match de jeunes où par définition, tout peut arriver, temporise le coach François. La forme du jour sera prépondérante. Moi le premier, tout le monde se rappelle de matchs pareils. Ce sont toujours des rencontres marquantes. Une demi-finale, c’est stressant. Il y a du monde, même un dimanche matin, c’est un match à enjeu et on est à une marche de la finale. Et puis, ça reste des ados sur le terrain. C’est jeune et toujours enthousiaste."

Par rapport aux matchs habituels de la R2, il y aura une différence de taille: "Des joueuses plus âgées comme Nina Robert et Sophie Tilmant servent de repères et calment le jeu en cas de besoin."

Battu par le favori (Liège Panthers) en quarts de finale de l’épreuve la saison passée, Braine a cette fois eu un parcours plus dégagé.

Laurent François se rappelle de ce match et se projette aussi dans l’avenir: "On avait buté sur Liège. Cette rencontre face à Namur aura un goût de play-off. Si on continue à être sérieux avec la R2 et qu’on atteint le tour final dans quelques mois, l’expérience que les filles vont en retirer sera précieuse."

On signalera encore qu’il y aura deux matchs dimanche pour Devos, Febrissy et Marblie qui rejoindront la TDW1 à Waregem en fin d’après-midi.