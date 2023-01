Alex Palacci (La Hulpe): « Pas là où l’on voudrait être »

Le champion en titre la hulpois n’a pas connu une trêve hivernale idéale. "Nous avons vingt-huit absents dont huit blessés, remarque le coach, Alex Palacci. La reprise s’est bien passée au niveau des conditions mais c’est une période compliquée pour tous les clubs avec les étudiants, et c’est difficile de s’entraîner avec une demi-équipe. On n’est donc pas là où j’aurais voulu qu’on soit, mais il faut s’adapter et continuer à se préparer pour la dernière ligne droite dans le but de ne pas avoir de mauvaise surprise comme ce fut le cas en début de saison."