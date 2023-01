Toch Sarr aurait souhaité un autre cadeau d’anniversaire avec Braine

Sans Reka Lelik en seconde mi-temps, l’horizon brainois s’est soudainement assombri. "Même si jamais Reka est absente pour le match retour, je crois qu’on pourrait quand même gagner ce match retour en France. Un point, ce n’est rien en basket-ball. On s’est bien bien battu. On a longtemps mené, mais au final, les petits détails font la différence. Pour moi, le plus important, c’est que ce sera 1-0 au marquoir au retour. Ce n’est pas facile car il s’agit d’un déplacement mais c’est gérable."

L’équipe brainoise aura manqué de concentration et d’intransigeance lors du dernier quart, c’est l’avis de son intérieure espagnolo-sénégalaise: "Ce match, c’est toute la différence entre l’EuroCup et la ligue belge. Il faut soigner chaque exécution. On n’a pas shooté quand on en avait l’occasion, on s’est montré hésitantes en attaque et en défense, on a davantage baissé la garde. On travaille toute la semaine à l’entraînement sur ce match mais quand vous êtes en plein dedans, il faut augmenter d’un cran sa rigueur. Le point positif, c’est qu’on sait comment les arrêter. On l’a montré en contenant Bailey."