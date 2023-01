Déplacement périlleux pour les Brabançons wallons qui n’ont plus gagné depuis le 6 novembre. "Des joueurs reviennent mais d’autres seront absents et il faudra donc encore composer. Les Bruxellois tournent bien mais ils n’avaient pas eu facile au match aller", lance le coach huppaytois Benoît Plomteux.

Incourt B– RW Woluwe

Choc des extrêmes dimanche après-midi et premier match officiel pour Jean-Luc Fergloute à la tête de sa nouvelle équipe. "Le match remis m’a permis de faire connaissance avec les joueurs et d’avoir plus de temps de travail. Je ne m’inquiète pas outre mesure du nom de l’adversaire ni du score du match aller. Ce sera un bon test pour ma première et une bonne base d’analyse", prévient le coach incourtois.

Walhain B –Stéphanois B

Les Walhinois auront à cœur de gommer la lourde défaite 8-0 concédée au match aller alors qu’en face, les Vert et Blanc s’attendent à une rencontre compliquée sur un terrain délicat. "Nous allons faire appel aux U19 car je n’ai pas moins de 8 joueurs absents ce week-end. On continue de faire confiance aux jeunes et je suis certain qu’ils répondront présents", confie Thierry Bâton (T1).

Ottignies– Bierges

Le derby s’annonce plus ouvert que jamais entre des Ottintois en manque de réussite et des Biergeois qui cartonnent depuis la reprise. La 11e place est en jeu ! "C’est de nouveau un peu l’inconnu pour ce week-end au niveau de l’effectif. On joue pas mal mais le ballon ne veut pas rentrer et c’est notre gros problème pour le moment", indique Stéphane Wille (T1). En face, la confiance est de mise. "On espère enfin réaliser le 9/9 qu’on aurait dû faire dimanche dernier face à Incourt B. La dynamique est bonne et la motivation est maximale car en cas de victoire, nous dépasserons Ottignies au classement", positive le T1 Sébastien Goossens.

Saint-Josse B –La Hulpe B

Les La Hulpois sont aux portes du Top 5 et doivent l’emporter ce week-end face au 13e du championnat. "On récupère tout doucement tout le monde et si on veut continuer à s’accrocher aux places d’honneur, nous devons battre cette équipe qui nous attendra sûrement de pied ferme après avoir quitté le terrain avant la pause à l’aller", explique Arnaud Lambert (T1).