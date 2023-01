Après un an et demi d’absence, le joueur semble au bout du tunnel. Il est impatient de pouvoir reprendre mais se montrera prudent. Il pourrait effectuer son retour dans les prochaines semaines, en février. "Si l’équipe a encore une chance de figurer dans les six premiers lors de notre dernière rencontre de la phase classique face à Gand le 19 février prochain, je pourrais m’aligner pour cette rencontre. Si par contre, nous ne sommes plus en mesure d’atteindre les play-off, j’attendrai les play-down avant de rejouer", indique le joueur.