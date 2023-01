Guillaume De Ridder : « L’envie de gagner est tout aussi grande que lorsque je roule »

Particularité cette année, c’est à bord de RX2 électrique que les pilotes prennent place. Une catégorie qu’il connaît bien pour en avoir été le premier champion du monde en 2021. "La première course a eu lieu la semaine dernière et s’est plutôt bien déroulée puisque je l’ai remportée. Une course très serrée avec quatre pilotes qui ont terminé en deux dixièmes."

La prochaine course a lieu ce week-end, dans un championnat qu’il apprécie. "Mon objectif principal est de m’amuser, de prendre de l’expérience sur glace et surtout de rester actif. Après, je reste un compétiteur et je ne monte jamais dans une voiture pour terminer deuxième."

Se retrouver derrière un volant, c’est la seule chose qui anime Guillaume De Ridder. Un pilote toujours à la recherche d’un projet pour 2023, lui qui reste désespérément dans l’attente depuis son sacre mondial en RX2e en 2021. "Je veux rouler dans une des deux catégories reines mais pour y accéder, les budgets sont très élevés. Pour le moment, malgré ma recherche permanente de partenaires, je n’ai pas le budget pour évoluer dans ces championnats."

Malgré cette situation compliquée, pas question pour le Nivellois de revoir ses ambitions à la baisse. "Mon ambition est d’évoluer au plus haut niveau. J’ai déjà gagné le RX2e, ce serait dommage de redescendre. Je ne lâche pas l’affaire. Si ce n’est pas cette année, je miserai tout sur la suivante."

Cette situation reste toutefois difficile à accepter. "J’ai fait le job sur la piste mais ce n’est pas suffisant. C’est très frustrant de se dire que pour des raisons indépendantes de ma volonté et hors de mon contrôle, malgré mes efforts, je n’arrive pas à franchir ce cap. Je ne suis pas le seul pilote dans cette situation, c’est la loi du sport. On en connaît les règles et il faut les assumer."

Sa nouvelle vocation: le coaching de pilotes

En attendant de retrouver un volant, Guillaume De Ridder s’est reconverti en coach pour d’autres pilotes, comme le jeune Belge Viktor Vranckx qu’il a mené vers le sacre en RX2e l’année dernière. "Ce rôle me permet de rester dans le milieu, d’être présent sur les courses, d’avoir un impact sur le résultat final et de toucher à plein de domaines du sport automobile et de la gestion d’un pilote. Quand je coache, l’envie de gagner est tout aussi grande que lorsque je roule. Prendre parti dans la réussite des pilotes que je coache, transmettre un savoir et réussir à faire grandir ces pilotes, c’est très valorisant."