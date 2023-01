Romuald Lecocq prolongé à Ophain, le tour des équipes en P2B

Le tour des équipes en P2B

Chastre

Battu à Limal, Chastre continue à faire preuve d’irrégularité. "Les joueurs en sont conscients et on ne va plus se tracasser avec ça après vingt matches, observe Hassan Riani. On reçoit La Hulpe, une équipe en forme, une belle équipe qui tourne bien."

Simon (déchirure) est sur la touche pour deux mois.

Wavre-Limal

Limal poursuit sa belle série. "On en est à 19/24 et 15/15 avant de jouer Rebecq, une équipe qui m’avait bien plu au premier tour, analyse Ronald Michiels. On jouera ensuite toutes les équipes du haut et on a fait le plein de points et de confiance au bon moment. Et avec la manière."

De Bluts (1/2) est suspendu et De Melo blessé.

Braine B

Le déplacement à Rixensart s’annonce bien. "On joue toutes les meilleures équipes pour le moment, remarque Axel Smeets. Ce sont de bons matches pour mes jeunes et on joue bien, à l’image de notre dernier match contre Ophain que nous aurions pu remporter si on ne rate pas un penalty à 4-3."

Da Costa et Berghmans sont suspendus.

Waterloo

"Lasne-Ohain que nous recevons dimanche est une équipe jeune, cela va courir partout mais il nous reste dix matches et dix finales. On ne peut plus rien laisser en route et dans les équipes de tête, celle qui perdra le moins de points sera championne", assure Jonathan Van Onckelen.

Ophain

La réception de Villers s’annonce comme "un bon derby", lance Romuald Lecocq. "On vient de perdre deux points à Braine, le titre devient compliqué mais notre objectif est maintenant de gagner tous nos matches et de terminer la saison par un 30/30."

George est blessé et Gillis suspendu.

Villers

Déplacement à Ophain toujours spécial pour Frédéric Balan, "ma meilleure aventure lors de mes cinq saisons là-bas. Le ballon ne roule pas pour nous en ce début d’année, et il va falloir provoquer cette chance lors des dix derniers matches et aller chercher cette victoire le plus rapidement possible."

Van Stalle est suspendu.

Auderghem

La réception de l’ES Braine "se présente bien après un bon match contre Rixensart ou seule la finition nous aura fait défaut, pointe Jean-Claude Delmoitié. On va travailler ça cette semaine. L’ES Braine est l’une des équipes qui nous a posé le plus de difficultés au premier tour et on va recevoir un adversaire de qualité. Méfiance."

ES Braine

Après quatre défaites, la victoire devant Stéphanois est tombée au bon moment avant de se déplacer à Auderghem. "On a stoppé la spirale négative et la chance nous a pour une fois souri, raconte Michaël Ghion. On jouera notre chance à Auderghem. Sur un championnat, on ne peut pas rivaliser mais sur un match…"

Merlotto est suspendu.

SC Jodoigne

Défait par Rebecq B, Jodoigne reste sur quinze matches sans victoires, un demi-championnat sans gagner. Autant dire que les voyants sont au rouge foncé au moment de se rendre chez le leader de Saintes.

Rebecq B

Les trois points gagnés à Jodoigne "sont mérités, assure Francesco Marrella. On reçoit maintenant Limal qui dispute un très bon deuxième tour. Déjà à l’aller, je les avais trouvés bons et ça se confirme. On est prévenus et à nous d’être vigilants."

Hakiki et Van Hertum sont suspendus

Rixensart

La réception de Braine B se présente bien. "Nous sommes dans une bonne période, on a pris nos différentes revanches face aux équipes contre qui on devait les prendre et le mental est bon", apprécie Pierpaolo Giunta.

Chiera est suspendu.

Lasne-Ohain B

Déplacement compliqué à Waterloo "avec beaucoup d’incertitudes et des points d’interrogation, remarque Gilles Stephany. C’est la fin des examens et il faudra bricoler et composer avec ceux qui sont là mais ce sera chaud."

Saintes

Sans jouer (match remis à Lasne-Ohain), Saintes a réalisé la bonne opération le week-end dernier. "On reçoit Jodoigne qui a un coup de mou, observe Dorian Nizot. Notre victoire à l’aller les a plongés dans une série compliquée mais une bête blessée n’est jamais facile à manier et on prend ce match très au sérieux."