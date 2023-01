P3D: Les jeunes de Grez-Doiceau se rapprochent du podium

Ce succès a un peu rattrapé la défaite sévère contre Huppaye et le partage face à Jodoigne B. "On méritait mieux dans les deux matches car nous étions supérieurs mais il y a toujours ce problème à la finition qui nous coûte chaque week-end. Sinon, on serait mieux placé car on propose l’un des meilleurs footballs. Il faudrait donc être plus décisif pour réussir à terminer les matches. Du coup, marquer quatre buts ici nous a fait plaisir."

Si le but de la P3 est de les aguerrir, les jeunes ont quand même des ambitions. "On a envie d’aller chercher la troisième tranche, donc le tour final. Tout est possible à partir du moment où l’on sait qu’on peut faire mieux par rapport à ce qu’on propose."

D’autant que l’équipe a bien limité les dégâts au cours d’un mois de janvier compliqué. "Il manquait beaucoup de joueurs car nous, étudiants, sommes un peu débordés et certains ne venaient pas s’entraîner, précise le jeune homme de 18 ans, formé en marketing à Leuven. On a donc pris des U17, c’était un peu critique mais on s’en est sorti, et la période des examens est bientôt finie. Cela va permettre d’avoir un meilleur spirit et de s’améliorer tous ensemble."

Sur le personnel, "je suis un peu irrégulier comme l’équipe. Je livre souvent un bon match ou une bonne mi-temps mais je manque de finition et je peux encore m’améliorer dans des touches et des contrôles de balle. J’ai débuté le foot vers sept ans à Archennes et j’ai rejoint Grez lors de la fusion. C’est ma deuxième année en P3 et je me rends compte que le niveau est bien plus dur, surtout physiquement, par rapport aux U19 avec lesquels j’ai encore disputé deux matches. Si je dois me fixer un objectif en P3, ce serait de monter dans un ou deux ans et de rejoindre la P1 d’ici deux ou trois ans avant de voir s’il y a moyen d’aller encore plus haut."

Grez-Walhain dans 10 jours

Les Gréziens sont bye ce week-end et ont dix jours pour préparer la venue de Walhain. "On avait bien tenu le match au début, à l’aller, puis on avait un peu lâché." Une joute amicale est programmée samedi à 18h contre la P4 de Kraainem.

Dans les rangs walhinois, "on continue à préparer Grez car on ira là-bas pour les trois points et ne pas laisser nos poursuivants revenir, prévient Mathieu Michielsens (T1). On a gagné 1-2 à Etterbeek face à une très belle équipe et on jouera un autre amical ce week-end sur synthétique."

Le tour des clubs en P3D

Jodoigne B

Après le partage à Grez "où c’était difficile de jouer à douze contre onze avec un arbitre local, on va essayer de faire au mieux pour prendre des points lors de notre déplacement à Incourt face à un adversaire qui en prend ces derniers temps", signale Frédéric Stoffelen (T1).

Incourt

Le groupe a repris ce mercredi avec une grosse séance. "On est un peu à court de rythme mais on doit continuer à prendre des points car on s’est rapproché de Jodoigne sur le plan comptable, note Vincent Charlet (T1). On est invaincu en janvier et le challenge est de le rester."

Ronvau

Le match contre Mont-St-Guibert a été reporté au jeudi 16 mars en raison d’autres activités au centre sportif du Ronvau.

Huppaye

Roland, Dethinne (suspendus) et Goossens sont absents. "Ce sera sympa de revoir des gens et un coach que l’on connaît, indique Laurent Moinil (T2). Orp tourne un peu moins bien mais reste compliqué à gérer. Cela dit, on est dans une bonne dynamique et, chez nous, on doit gagner."

Orp-Noduwez

Ca. Docquier reste suspendu. "Match spécial pour moi puisque j’ai joué, coaché et j’habite à Huppaye, précise Gaëtan Gramme (T1). On avait perdu 2-1 et à la dernière seconde à l’aller, mais on est capable du meilleur et j’espère que la réussite tombera dans notre camp."

Wavre-Limal B

Week-end bye. "Ça fait du bien de souffler pour certains d’autant que la majorité de l’équipe part au ski, mais c’est encore une coupure et ce n’est pas super pour la dynamique", glisse Mohamed Riani (T1). Kazi (doigt), Lefebvre (cuisse) et Staelraeve (orteil) se soignent.

Mont-St-Guibert

L’équipe a joué en amical contre Taviers, mardi, pour préparer Beauvechain. "C’est l’une des plus belles équipes de la série, ils auront envie de prendre les trois points et on devra tout donner", avertit Gaël Vanderbrugge (T1). Degeneffe, Verniest et Barragan rentrent.