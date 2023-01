P3B: Stevie Ohindo et Cie veulent écrire l’histoire des Waterloo Lion’s

« On veut jouer le tour final »

La formation waterlootoise reste sur un 16/18. "Il y a eu une petite période où l’on a pris moins de points mais le groupe est resté soudé et avec tout ce qui est mis en place autour, pas moyen de dérailler. Cela fait maintenant la troisième année que la plupart des joueurs évoluent en équipe première, on n’a plus l’excuse de la maturité et on a prouvé dimanche qu’on est capable d’assimiler les consignes. On veut jouer le tour final, montrer que le club aspire à évoluer plus haut et que nous voulons écrire son histoire."

Pour rappel, le matricule 9736 fut créé en avril 2020. "Après avoir été formé à Tubize, je suis passé par Hal, le Léo, le RRC Waterloo (où il a joué en D3, NDLR) et Lembeek. J’ai rejoint les Lion’s par hasard en me renseignant sur Saintes lors d’un amical entre les deux équipes. Mon cousin jouait pour les Lion’s, il m’a convaincu de les rejoindre et la connexion s’est faite rapidement avec Manu Kanyinda que je connaissais du RRCW."

Le Tubizien de 28 ans termine un bachelier en commerce extérieur avant de se lancer dès septembre dans un master en sciences commerciales. "Après des blessures à répétition la saison dernière, mon objectif est de mettre le plus de buts possible pour aider l’équipe. Ça se passe plutôt pas mal et quand j’ai moins de réussite, je m’adonne à ma tâche défensive. Le niveau actuel permet de m’épanouir et je suis vraiment au bon endroit avec les bonnes personnes, sportivement et socialement."

Le tour des clubs en P3B

Ophain B

Durieux est blessé et Vandael suspendu pour Olympic Anderlecht. "Chez eux, sur synthétique, ça joue vite et bien, lance Michaël Ervier (T1). J’espère avoir une compétitive et de la motivation car chaque match doit être joué et on est capable de faire des choses exceptionnelles."

Ittre

Ganshoren vient de signer un 9/9. "On avait perdu 3-1 à l’aller après avoir livré l’une de nos meilleures mi-temps, se souvient Gaëtan Sempoux (T1). On aborde ce qui avait été notre plus mauvais mois au premier tour mais avec l’avantage de jouer deux fois sur trois à domicile."

Genappe B

Après un week-end de repos forcé, "il ne faudra pas prendre Ixelles à la légère, avance Gary Illegems (T1). On a perdu à l’aller, un samedi soir, ce qui n’est pas notre fort. Leurs résultats sont en dents de scie et ils n’ont perdu que 3-2 contre Ittre. On devra être à 100% !"

Villers B

6 matches sans victoire. "Cela manque un peu de motivation à l’entraînement et on n’aligne jamais deux fois la même équipe, constate Ronald Pigeon (T2 de la P2). C’est le bon moment de gagner contre le Racing White, dernier, et je leur souhaite de prendre les trois points."

Waterloo

Deux succès avec un goal-average de 7-1. "Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas aussi bien joué et c’est bon pour la confiance, souligne José Ngoyi (T1). Clabecq à plus à perdre que nous et il sera déterminé mais on devra tout faire pour l’empêcher de prendre les trois points."

Clabecq

Delahaye est suspendu. "Le groupe a compris qu’un nul était mieux qu’une défaite face aux Lion 's, indique Samuel Bruno (T1). On pensait Waterloo forfait général mais il sort d’un 6/6, il sera motivé à 150%. On devra avoir du répondant pour prendre le plus de points possibles."

Nivelles B

L’équipe a renoué avec le succès grâce au concours d’anciens revenus de P2. "Ça fait du bien pour la confiance de beaucoup de joueurs, note le coach, Cédric Musette. On est bye ce week-end, ce qui va nous permettre de souffler un peu avant un match important contre Etterbeek."