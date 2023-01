Mont-Saint-Guibert vise à nouveau le podium en P3B

L’équipe a décroché neuf succès et deux partages en quinze matches. "Globalement, on a notre place car les deux premiers ont déjà une belle avance et on se situe juste en-dessous. Cela dit, on a perdu quelques points à Ottignies où l’on aurait dû gagner, et un autre nul encaissé à la dernière seconde contre Auderghem après avoir dominé tout le match."

Les Guibertines s’apprêtent à accueillir Ixelles, concurrent direct au classement. "L’objectif est de terminer à nouveau sur le podium. Je suis confiante d’autant qu’on avait eu un problème de gardienne à l’aller (NDLR: défaite 3-0) mais qu’on l’a résolu depuis avec une ancienne joueuse de baseball qui nous a rejoints et qui a repris ce poste."

Maman de quatre garçons, la résidante de Dion, qui travaille au CPAS de Chaumont-Gistoux, se sent très bien dans le groupe. "Je suis dans le foot depuis longtemps mais seulement au bord du terrain dans un premier temps. Après avoir fait du tennis, beaucoup de danse, du yoga et du jogging, j’avais envie de vivre l’expérience d’un sport collectif et je me suis lancée il y a deux ans. Je ne le regrette pas car la différence physique ne se marque pas trop et je suis reconnaissante au groupe d’intégrer tout le monde."