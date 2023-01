Lorenzo Richiusa a un os à ronger avec Auderghem

Lorenzo Richiusa quitte donc Auderghem et fait ses valises en direction de Rixensart. Il évolue avec l’équipe première en P2 et coache en même temps les équipes de jeunes. Cinq saisons plus tard, on lui confie le poste de T1 de la seconde équipe première. Un choix payant puisque Rixensart B réalise une saison tonitruante avec une quatrième place qui pourrait bien se transformer en troisième marche du podium en cas de victoire ce soir. "Tant sportivement qu’émotionnellement, ce match est très important. Auderghem B est à égalité avec nous et ils voudront leur revanche par rapport au match aller. Il y aura beaucoup de motivation, d’envie et d’agressivité de chaque côté et je pense qu’on va assister à une lutte intense."

En sachant que les Rixensartois accueillent Saint-Michel B dimanche, inutile de préciser que les deux prochains rendez-vous risquent d’être capitaux. "On enchaîne deux gros morceaux pour une semaine plus que décisive. Saint-Michel B est l’équipe qui nous a posés le plus de problèmes et j’aurai quelques absents mais nous sommes prêts pour ces deux rencontres et nous avons hâte d’y être."