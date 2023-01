Chastre B

Après un terrain glacé contre Jodoigne, "on croise les doigts pour Wavre-Limal, une équipe qui nous avait déjà un peu perturbés à l’aller", prévient Léo Noemi (T1).

Jodoigne

Après la remise à Chastre, "Mont-Saint-Guibert sera encore un bon gros derby qu’on a hâte de gagner car on avait perdu nos premiers points là-bas dans un match tendu", se souvient Gilles Marko (T1).

Mont-Saint-Guibert

Après s’être accordé avec Maccabi sur la remise, "Jodoigne sera compliqué en espérant avoir plus de chance qu’à aller où l’on a partagé après avoir mené 3-1", note Ethan Laby (T1).

Lasne-Ohain

6-0 contre Boitsfort. "On a livré un bon match en pratiquant le jeu qu’on aime, apprécie Olivier Minsart (T1). Maccabi ne joue pas si mal et pourrait être un match piège, surtout chez elles."

Nivelles

7-0 à l’Union. "On prend trois goals sur phase arrêtée et on marque deux fois dans notre but, mais on a livré une belle prestation avec une équipe très jeune", positive Frédéric Jankowska (T1).

Wavre-Limal

5-1 à St-Michel: "On a joué au foot et il y a une vraie progression mais ça n’a pas tourné pour nous, note Mehdi Chakroun (T1). On va essayer de reproduire ça à Chastre en encaissant moins."

Provinciale 2

Walhain

Remise contre Etterbeek (neige) et forfait contre l’Union SG (lignes non visibles) mais le club va faire appel. "Là, on joue le dernier mais qui n’est jamais forfait et a une bonne mentalité", note Jamel Dennoune.

Lasne-Ohain B

Après Ronvau "où l’on a vite encaissé sur deux erreurs, ça reste compliqué pour l’instant mais on va essayer de faire un bon résultat contre Etterbeek", note Paulo Guimaraes.

Ronvau

Après Ohain "où l’on a géré le match du début à la fin, Suryoyés sera une inconnue car elles prennent des points et jouent à 11 alors qu’elles n’étaient que 8 à l’aller", prévient Guillaume Lengelé (T1).

Jodoigne B

Surprise à Schaerbeek (2-1). "Les filles pensaient à une remise et n’avaient pas le bon état d’esprit, remarque Pierre Haerlingen (T1). On s’est réveillé à la fin mais le score est logique."