Les Rouge et Blanc poursuivent leur petit bonhomme de chemin en tête de la P1. Samedi soir, ils offrent l’hospitalité à une formation everoise qui vient d’infliger un 3-0 bien tassé à Saint-Josse. Méfiance, donc. "Nous sommes sur une bonne dynamique et l’important sera de ne rien gaspiller avant les prochaines grosses échéances. On s’attend à un match serré face à un adversaire qui sort d’une démonstration face à Saint-Josse", explique Fabian Bamps.

Vanderhaegen et Ndione sont de retour alors que Salvi et Leblois sont absents.

Ixelles – Grez

Il va falloir se relever d’une sérieuse déconvenue pour les gars du Stampia après la seconde mi-temps catastrophique livrée face au BX Brussels. Le déplacement à Ixelles s’annonce périlleux. "La semaine va surtout être consacrée à soigner les têtes et tenter de repartir sur une nouvelle bonne dynamique. Le bilan depuis la reprise indique un faible 3/9 et les deux dernières défaites sont vraiment très ennuyeuses. Ixelles lutte pour son maintien et il n’est jamais aisé d’aller s’y imposer", note Sébastien Eggerickx (T2).

Detry est sorti blessé dimanche dernier alors que Decroes effectue son retour.

BX Brussels – Genappe

6/6 depuis la prise de fonction du nouveau T1 Julien Darquenne. La passe de trois avec ce voyage du côté d’un BX Brussels capable du meilleur comme du pire ? "Quand on voit ce qu’ils arrivent à sortir comme seconde période, à dix, face à Grez, c’est bien la preuve qu’il n’y a pas de petites équipes dans cette série. Sportivement et mentalement, c’est du costaud et je me méfie de cette formation qui doit prendre des points pour se sauver", analyse le T1 genappien.

Dutrieux et Storms sont blessés alors que Berdayes et Loïc Brichart sont suspendus.

NSeth Berchem –Lasne-Ohain

Les Lasnois restent sur un inquiétant 0/6 et un revers aussi inattendu que douloureux à la maison face à la RUTB. Il faut rebondir vite du côté des Bleu et Blanc et relancer la machine. "Pour le moment et vu notre niveau affiché, aucun match ne sera facile. On doit absolument retrouver notre solidité défensive et faire preuve de davantage d’efficacité devant le but adverse", lance Christophe Collaerts (T1).

Robin Demeur est de retour de suspension alors que Duhot et Dierinckx effectuent le chemin inverse. Pierret est incertain.