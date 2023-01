Le coach de Braine face à son amie Aurélie Bonnan: « C’était une très bonne joueuse »

Une joie partagée pour le Lillois, qui a quitté le championnat français en 2019 pour rejoindre Braine, mais qui n’en a pas pour autant perdu ses contacts. "Je suis content de retrouver Aurélie, c’est une amie et on s’appelle régulièrement. D’ailleurs, le lendemain de sa qualification, elle m’a appelé, nous confiait ce mardi Frédéric Dusart. C’est vraiment quelqu’un que j’apprécie et pour qui j’ai beaucoup de respect."

Ancienne internationale française (24 sélections), passée notamment par les clubs de Tarbes et de Montpellier, Aurélie Bonnan a arrêté sa carrière en 2016. Depuis, elle est passée du terrain au banc et sa nouvelle casquette lui va visiblement très bien. "Ce fut une très bonne joueuse, poursuit le coach brainois. Elle connaît très bien le basket féminin et je ne suis pas surpris par son ascension comme coach. C’est quelqu’un qui cherche constamment à progresser."

Les résultats d’Angers cette saison en EuroCup le démontrent. Deuxième de leur groupe derrière Charleville-Mézières, les Angevines sont, au même titre que Braine, la belle surprise de cette campagne européenne. Mais, s’il est heureux à l’idée de revoir son amie, Frédéric Dusart ne voit pas d’un très bon œil ce tirage qui a mis Angers sur la route de Braine. "C’est le pire tirage car affronter une équipe française, c’est très compliqué. En termes de masse salariale, on ne joue pas dans la même cour. À titre comparatif, le budget de Braine, c’est celui d’une équipe de Ligue 2 en France. Et si Angers est actuellement huitième du championnat français, Braine serait onzième ou douzième dans cette ligue."

« On doit profiter du moment et surtout y croire »

Comme à son habitude, le coach de Braine se montre très prudent. À raison ? Angers est effectivement costaud, mais il n’est pas infaillible et semble manquer de constance dans son jeu. Mais comme Braine, Angers ne lâche jamais rien. "C’est une équipe qui sur le plan athlétique est largement supérieure à Braine. Elle possède aussi des individualités qui sont vraiment très difficiles à tenir. Et on manque à Braine d’un profil défensif qui corresponde au profil offensif des joueuses d’Angers."

Alors coach, quelle sera la clé pour forcer le passage ? "Tout va dépendre de notre capacité à défendre sur leurs individualités. Il faudra aussi tout donner dès l’entame du match et ne pas avoir un complexe d’infériorité comme ce fut le cas lors de nos premiers matchs d’EuroCup. Ici, ce n’est que du bonus. On doit profiter du moment et surtout y croire. On n’a rien à perdre."

Non, effectivement, et les nombreux supporters brainois, eux, seront là pour donner le tempo parce que pas question que ce soit la der’ à domicile de la saison sur la scène européenne…