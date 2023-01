Genappe veut la quatrième place dès ce mercredi soir

Pour le capitaine genappien, le report du match contre Ensival a donc été bénéfique lui qui était déjà blessé pour cette rencontre. "Le report du match n’a pas trop joué en notre défaveur, vu que ça ne nous a pas coupés dans notre rythme et cela aura permis à certains de se reposer. Concernant Gembloux, on sait que l’on doit faire attention à leur meneur revenu de blessure, et qui a un fort impact sur les récentes victoires de son groupe, ainsi qu’a leur jeu intérieur assez fort. Ils ont battu Profondeville ce week-end, prouvant qu’ils ne sont pas là pour rigoler, et qu’ils sont aussi prétendants aux play-off. Ce sera donc un match à 6 points !", ponctue l’ailier fort de Genappe.