Christophe Mortier succédera bien à Jean-Claude Delmoitié à Auderghem la saison prochaine

Au niveau du club, le président Julien Carpentier parle d’une "décision d’ordre structurelle. Christophe Mortier sera notre entraîneur pour les trois prochaines saisons mais Jean-Claude Delmoitié terminera bien celle-ci. On a eu une très longue discussion mardi soir avec lui et nous sommes tous alignés sur le même objectif d’aller chercher un maximum de points cette saison. Dans le même temps, nous avons été séduits lors des échanges avec Christophe Mortier, sa volonté et disponibilité pour apporter quelque chose au club."

Le président l’assure: il n’y aura pas de révolution à Auderghem. "Le groupe actuel a des qualités et on voudra juste améliorer des choses dans certains secteurs. Auderghem est un club stable depuis des années et le restera. Les valeurs qui ont animé le club seront toujours là et on peut rester ambitieux sans faire de folies."

Pour Jean-Claude Delmotié, "l’annonce tombe au plus beau moment de la saison, quand on est toujours en course pour le titre, à un match de gagner une tranche et pas loin d’une finale de Coupe. Le club m’apprend qu’il ne compte plus travailler avec moi pour des raisons purement extra-sportives, notamment avec l’arrivée d’une personne qui va amener plus que du sportif pour faire fonctionner le club."

Déçu ? "En tout cas pas étonné vu les bruits qui couraient autour d’Auderghgem. C’est d’ailleurs moi qui ai demandé à avoir des réponses. Mais je suis déçu qu’on se rende compte après six mois qu’on a besoin d’une aide extérieure pour avancer. Maintenant, la saison n’est pas terminée et j’ai demandé à mes joueurs de rester focus sur nos objectifs et j’espère de tout cœur qu’ils resteront réalisables."

Au niveau des joueurs, on ne le cache pas: "On n’était pas prêts à ce genre de nouvelle car on dispute une saison dans la lignée des objectifs souhaités par le club, concède Anthony Termini, présent à Auderghem depuis cinq ans. On peut encore gagner la Coupe et décrocher le titre en P2 et le fait de ne pas prolonger un entraîneur dont les résultats sont positifs nous a un peu déstabilisés. Le comité a d’abord commencé par démentir les rumeurs mais il n’y a jamais de fumée sans feu. J’ai demandé de la transparence à la direction et dix jours plus tard l’info était confirmée."

Pour le joueur, l’objectif est maintenant de bien terminer la saison. "Joueurs comme entraîneurs, on veut faire monter Auderghem en P1. La suite est un grand point d’interrogation et on attend d’avoir une discussion avec les dirigeants et le nouvel entraîneur pour savoir où l’on va mais je ne pense pas qu’Auderghem aura besoin de 20 nouveaux joueurs car le noyau actuel serait compétitif en P1."

De son côté, et c’est logique, Jean-Claude Delmoitié se dit prêt à discuter avec des clubs qui lui présenteraient un projet intéressant.