P2B: Une importante réunion se tenait à Auderghem mardi soir

Une réunion avait lieu hier soir entre le comité et son entraîneur Jean-Claude Delmoitié qui se pose logiquement des questions quant à son avenir au club. Entre rumeurs et vérité, il n’est pas toujours facile de faire la part des choses. "Quel que soit le scénario de cette réunion, on sera toujours derrière Jean-Claude qui a fait ce qu’il devait faire en tant qu’entraîneur. On est tout de même deuxièmes du championnat et en demi-finale de la Coupe de Brabant et Jean réalise du très bon boulot avec des choix qui ont payé jusqu’à présent. Le remercier avant la fin de la saison serait difficilement compréhensible mais on restera de toute façon une équipe soudée et avec la tête bien sur les épaules, même si ce n’est pas toujours facile ces derniers temps."

En attendant, depuis que les rumeurs foisonnent au bout de la E411, Auderghem n’a plus gagné. "On reste sur un bilan de 1/6 mais c’était sur un terrain très compliqué à Ophain et avec beaucoup d’absents contre Rixensart."

Dont un certain Anthony Porton qui réalise une grosse saison à Auderghem. "Comme j’ai pris mes vacances au mois d’août, les débuts furent compliqués mais je pense avoir ensuite apporté ma pierre à l’édifice. J’ai donné plus d’assists que marqué de goals et je compte faire le maximum pour faire monter Auderghem en P1. je me sens vraiment bien à Auderghem, je suis fier de ce que réalise le club et je me suis rarement senti aussi épanoui qu’ici, raconte l’ancien joueur du RJ Wavre, Waterloo et Perwez où il était entraîné par un certain… Christophe Mortier qu’il pourrait donc retrouver la saison prochaine à Auderghem. " Je l’ai eu deux saisons comme entraîneur à Perwez avec de bons comme de moins bons souvenirs, je n’ai sans doute pas adhéré à sa façon de faire fonctionner les choses mais force est de constater que Christophe a réussi dans chaque club ou il est passé et a toujours rempli ses contrats. "