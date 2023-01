P2B: Nivelles tente un nouveau coup de poker

"Il faut bien se rendre à l’évidence et notre P2 est condamnée, regrette le président Rudy Deschamps. On a tenté quelque chose pour sauver Nivelles et malgré la victoire à Jodoigne, je crois que la défaite de dimanche face à Limal était celle de trop. Dommage car le ballon n’a pas roulé pour nous malgré le coup de poker tenté en fin de rencontre."

Le président s’est fait une raison: avec dix points de retard sur Stéphanois et onze sur Jodoigne, il faudrait plus qu’un miracle pour se sortir d’affaire. "On ira jusqu’au bout des choses, il n’est pas question de déclarer le moindre forfait d’ici la fin de la saison mais on a maintenant changé d’optique en misant tout sur la troisième tranche en P3. Nos jeunes continueront à se battre en P2 pour se montrer en vue de la saison prochaine mais on tente une dernière chose avec la P3 avec un groupe qualitatif en espérant qu’il puisse monter en P2 via le tour final."

Rudy Deschamps – qui au passage vient de réussir son examen pour devenir… arbitre – ne le cache pas: "Il y a eu trop d’erreurs en début de saison et on les paie maintenant. Le club est en reconstruction totale, la priorité était de remettre les finances à flot et de reconstruire une école de jeunes dont le potentiel est passé de 170 à 300 jeunes mais au niveau de nos équipes premières, on aurait dû faire des changements plus tôt."

Quant à la saison prochaine, "tout va dépendre de ce qui se passera les prochaines semaines mais il y aura du changement, dans les staffs comme dans les joueurs."

Nivelles – Stéphanois

Dimanche, Nivelles accueille Stéphanois. Patrick Longfils veut encore y croire: "Je vais récupérer des joueurs, la mentalité est restée positive, l’ambiance aussi, et quand je vois le premier quart d’heure que nous venons de jouer à Lasne-Ohain, tout reste possible. À Ohain, j’ai vu le plus beau quart d’heure de football de mon équipe avec de l’animation, de la vitesse, un jeu en un temps et des constructions mais cela n’a pas duré." Pour l’Excelsior Stéphanois, il n’y a pas d’alternative que la victoire à Nivelles. "Tous les matches sont importants et on doit prendre un maximum de points, remarque Rénald Pansaerts, qui sera privé de Jacomo et Arturo Basile. Mais ce n’est pas parce que Nivelles est derrière nous que ce sera un match facile, bien au contraire."