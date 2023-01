P1 : Une doublette à la tête de la RUTB

Il n’y a pas à dire, ce jeune groupe tubizien a de la ressource et du caractère. Voilà déjà une base solide sur laquelle pourra s’asseoir Taner Akkan, l’un des deux nouveaux mentors brabançons wallons. "On forme un vrai duo avec Khalid Zinbi mais je vais davantage endosser le costume de T1. En charge du scouting à l’Union belge, Khalid est moins disponible et c’est donc tout naturellement que les choses se feront."

En passe d’obtenir son diplôme UEFA A, Taner Akkan a joué jusqu’en Promotion à Sambreville et après des séjours du côté de Binche et Anderlues, il décide de se consacrer au coaching et apprend le métier chez les jeunes de Trivières, Anderlues, Binche et Snef. Il fait ensuite la connaissance de l’actuel mentor de la D2 de la RUTB Mohamed Bouhmidi et intègre son staff en tant qu’analyste vidéo. Quand l’opportunité de prendre en charge la P1 s’est présentée, il ne pouvait pas la refuser. "C’est un superbe challenge et je serai bien épaulé avec l’immense expérience de Khalid Zinbi et les connaissances de Christophe Houssiau. Ce groupe est rempli de très bonnes individualités, beaucoup de joueurs ont déjà goûté à la D2 et le potentiel est énorme."

Dixième du classement, la seconde formation de la RUTB n’est pas encore sauvée au sein d’une P1 où les surprises sont nombreuses chaque week-end. "Nous allons d’abord analyser les forces en présence, travailler l’aspect psychotechnique et tâcher de trouver une stabilité tant collective que tactique. Les équipes du bas de tableau prennent des points et avant toute chose, il faut assurer notre maintien. C’est inutile de se projeter trop loin et de tabler sur un objectif chiffré car l’urgence, c’est la survie en P1. Évidemment, nous sommes également là pour préparer les jeunes à la D2 et cette bonne communication et excellente collaboration se poursuivront tout naturellement."

Avec un premier test grandeur nature qui arrivera vite pour le duo Akkan/Zinbi car dimanche, il y a un affrontement contre le dernier de classe, l’AFC Evere, au programme. "Je ne connais pas très bien la série et je vais beaucoup m’appuyer sur Christophe Houssiau. Débuter face à ce genre d’équipe ne sera pas chose aisée car ils auront le couteau entre les dents mais nous aussi."