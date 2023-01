L’équipe perwézienne ServiPools DT Racing 2023 a belle allure

De quoi voir l’avenir avec optimisme ! "Les ambitions ? Je dirais que, dans un premier temps, même si cela peut surprendre, on espère déjà trouver assez de courses pour permettre à nos coureurs de rouler… Elles disparaissent les unes après les autres et cela devient un peu inquiétant pour la catégorie des masters, souligne David Maniet. Au rayon sportif, on va essayer de reproduire les excellentes prestations de l’an dernier mais surtout, ce que Thierry et moi, on souhaite, c’est de voir les garçons continuer à avoir du plaisir sur le vélo, à s’amuser dans leur sport, c’est le plus important."

Avec un bilan 2022 composé de 25 victoires et 65 podiums, le ServiPools DT Racing a pu aussi engranger des titres avec Jawad Aghyal et Frédéric Wilmet qui sont champions Namur-BW-Luxembourg-Liège en EDH (Échappée du Hainaut) ; Frédéric Jacob et Jean-Pierre Hustin qui sont champions de Wallonie en EDH et Jean-Pierre Hustin qui a remporté le Challenge EDH, ce qui lui octroi également un maillot spécifique.

"Nous avons cinq arrivées pour cette nouvelle saison. Steve Guillaume, actuel champion Namur-BW-Luxembourg en ECW, Benjamin Pirsoul, Jonathan Paulus, Grégory Halin et le Wavrien Marc Tabourdon. Il n’y a donc pas de départ et l’équipe sera composée de 12 coureurs, avec Thierry et moi aux commandes. Les coureurs vont participer aux courses ECW, EDH et aux ligues flamandes."

En ces temps difficiles, l’équipe pourra offrir la chance à ses coureurs de rouler pour ses couleurs grâce à quelques partenaires et principalement Vincent Cattafesta, patron de ServiPools. "Les temps sont très durs et sans eux, rien ne serait possible. C’est important pour des clubs de pouvoir compter sur ces aides."

« Les renforts sont venus d’eux-mêmes »

Aux côtés des cinq renforts, on retrouvera donc toujours Benoit Vanderdonckt, Benoit Louyet, Frédéric Jacob, Frédéric Wilmet, Jawad Aghyal, Jean-Pierre Hustin et Robin Haubruge. "Le noyau a beaucoup d’affinités avec les renforts qui, pour la plupart, roulaient déjà avec notre effectif 2022. On n’a en fait pas eu trop besoin d’étoffer notre noyau, les coureurs sont venus d’eux-mêmes et j’avoue, on pouvait difficilement les refuser."

Au ServiPools DT Racing, on a hâte d’être fin février pour la reprise à Pommeroeul.