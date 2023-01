Yoran Chalon (Braine): « J’aurais voulu être décisif pour l’équipe »

Le gardien sonégien, gestionnaire de stock à Seneffe, n’a pas vécu un dimanche de tout repos puisqu’il s’était déjà retourné trois fois après vingt minutes de jeu. "C’est assez frustrant car j’avais à cœur de faire un gros match, être décisif et rapporter des points pour l’équipe. On n’a pas été dedans pendant les vingt-cinq premières minutes en laissant trop d’espaces à l’adversaire et en prenant des goals sur phase arrêtée. Toutes ces phases sont venues de Papassarantis et de son pied gauche alors qu’on avait mis en garde là-dessus lors de la théorie."

Sur le plan personnel, l’ancien de Tubize, Union SG, Rebecq et Deux-Acres Lessines est plutôt satisfait. "Ça s’est bien passé physiquement et je n’ai ressenti ni gêne ni douleur après un long moment sans avoir joué de match à ce niveau. Pour la suite, on verra ce que le coach va décider."

Battus pour la première fois depuis le 13 novembre, les Jaune et Bleu voient St-Ghislain et Couvin se rapprocher au classement avant la réception de Mons. "On savait que ce serait dur à Manage et il va falloir prendre des points car les équipes situées derrière nous commencent à gagner et ce sera serré jusqu’au bout. Mons est une grosse équipe de la série mais tout le monde peut battre tout le monde et on ne doit pas en avoir peur car c’est aussi une D3 avec onze joueurs sur le terrain. Chez nous, on a nos chances ! C’est une autre semaine et on va continuer à travailler."