BRAINE (4x3, 22/25 LF, 26 ftes): DEVOS 12, De Keyzer 1, FEBRISSY 25 (3x3), MARBLIE 14, Fouka 2, Meunier 8, Marteau, TILMANT, ROBERT 8 (1x3) Muylaert 2.

Les Brainoises ont bien négocié leur match de reprise en Régionale 2A et s’adjugent un treizième succès de rang. "L’écart est flatteur et ne reflète pas la physionomie du match", reconnaît sportivement Laurent François.

Une rencontre démarrée timidement par les Brabançonnes (0-4 ; 4e). "On a mis du temps à rentrer dedans. Je pense qu’en première mi-temps, on a commis plus de pertes de balles que marquer des paniers", poursuit le coach.

Après 18-24 (20e), la situation se décantera: "Il fallait retrouver de l’allant et nos sensations. Cela s’est produit car on a mieux défendu. Le coach adverse l’a senti car il a pris un temps mort à la 23e et dix minutes plus tard, il était à son troisième temps mort car il sentait le vent tourner en notre faveur. En résumé, notre objectif était de gagner, on l’a fait en s’appuyant sur nos qualités du premier tour: une grosse défense."

Offensivement, Alice Devos, Lisa Marblie, Clara Meunier et Nina Robert tireront l’équipe. Avec des tirs à distance, des pénétrations et des fautes provoquées en un contre un, la Française Maëva Febrissy a fait parler son talent mais également sa détermination. "Maëva a de grosses qualités en attaque et n’a rien lâché défensivement. Elle est très bien intégrée à la R2 qu’elle ne snobe pas. C’est une qualité respectée et respectable. Je peux la faire jouer aux postes 1-2-3-4. La cohabitation en attaque avec Devos se passe bien, ce sont aussi deux fers de lance au plan défensif et puis avec Fouka et Tilmant, on ne manque pas de joueuses qui savent monter un ballon en zone avant."

« On a reçu les félicitations du duo arbitral pour notre fair-play »

Le coach se félicitait également de la bonne mentalité de tous les acteurs: "Ce fut un match physique. J’ai senti beaucoup de respect de la part de Prayon Trooz. On a aussi reçu les félicitations du duo arbitral pour notre fair-play", conclut le coach.