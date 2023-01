Nivelles: Philippe Jacob (B4 – 4 victoires), Benoît Denis (B6 – 3 v.), Charles Schoonenbergh (B6 – 4 v.), Geoffrey Vang (C0 – 4 v.).

Par rapport à la saison dernière, Nivelles doit se passer des services de Joffrey Massart, B4. Les Aclots évoluent, au mieux, avec un B4 et trois B6.

La visite de Don Bosco Tournai était une occasion pour les Nivellois de signer leur cinquième victoire de la saison et d’ainsi se dégager un peu plus de la zone dangereuse. Les Aclots sont cinquièmes mais avec seulement trois points d’avance sur Dinez, neuvième et barragiste pour la descente. "C’est très serré. Dinez joue avec quatre B6. Bouillon, qui est dixième évolue avec un B4 et trois B6. Don Bosco est onzième", indique Benoît Denis, aligné samedi soir en l’absence de Fernando Endo, indisponible.

Les Tournaisiens sont onzièmes, ils n’ont jusqu’ici gagné aucun match et ont déjà déclaré forfait à deux reprises. Ils sont désormais obligés d’aligner une équipe chaque semaine, un troisième forfait signifierait un forfait général. "Nous devons gagner cette rencontre. Mais cela ne change rien. Toutes les équipes vont gagner contre Tournai qui s’est aligné samedi soir avec un non-classé", indiquait Philippe Jacob, devenu président du club cette saison suite à la démission de Grégory Morel.

Nivelles a effectivement gagné facilement samedi. L’adversaire a juste pu sauver l’honneur. Il n’y a pas eu match.

Nivelles prend un peu d’air par rapport au fond de classement. "Nous devons rester vigilants. Nous avons pas mal de rencontres en déplacement contre des adversaires directs. Nous n’avons plus que trois rencontres à domicile", poursuit Philippe Jacob.