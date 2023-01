Buts: Wiame (1-0, 13'), Grisay (2-0, 16'), Lucas (3-0, 24'), Pilotte (4-0, 32'), Grisay (5-0, 38'), Saadi (6-0, 50'), Lecaille (7-0, 70'), Latorre sur pen. (8-0, 80').

Patrick Longfils signe son retour au poste d’entraîneur de P2. Un retour qui n’a pas forcément souri à l’équipe, même si le T1 retient de très bonnes choses. "On sait qu’on descend. On a donc fait monter les jeunes de la P3 en P2 pour qu’ils gagnent un peu d’expérience. Et honnêtement, le premier quart d’heure, c’est la première fois que je vois jouer Nivelles aussi bien au football. On enchaînait parfois 16 passes consécutives. Mais quand la Hulpe a marqué, le château de cartes s’est écroulé. Mais les garçons ont joué jusqu’au bout et ça montre la bonne mentalité qu’ils ont pour la suite."

Auderghem – Rixensart1-1

Buts: Avramovic (1-0, 66'), Aramian sur pen. (1-1, 78').

Un nul mais une sacrée performance d’Auderghem selon l’entraîneur Jean-Claude Delmoitié. "Je suis très content du contenu de cette rencontre. Mon équipe a fait un bon match mais on a beaucoup péché dans les 16 derniers mètres. On a eu quelques bonnes occasions mais le dernier geste n’était pas au rendez-vous. Il y avait toujours une passe trop longue ou trop courte, un centre sur le gardien, etc. À l’inverse, Rixensart n’a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent. Ils attendaient l’erreur de notre part pour repartir."

"On avait bien préparé cette semaine. À l’aller c’était 5-1 pour eux, donc on a essayé de s’adapter à leur jeu", indique Pierpaolo Giunta (T1) du côté de Rixensart. "On a fait notre match avec de l’envie. Et de l’organisation cette fois parce qu’on savait qu’on avait une bonne équipe en face. On laissait la manœuvre à Auderghem, on fermait les espaces et on profitait des contres pour se relancer rapidement. C’est surtout à ce niveau-là qu’on a fait mal. Mais de manière générale nous sommes dans un bon moment au niveau du mental. On est sur une belle lancée."

Wavre Limal – Chastre2-0

Buts: Dresse (1-0, 7'), Nicaise (2-0, 68').

Avec cette victoire, Wavre Limal recolle avec son adversaire direct avec seulement un point d’écart. Une rencontre difficile mais maîtrisée par les hommes de Ronald Michiels (T1). "Comme pour pas mal de matches de cette série, c’était du 50-50. Chastre nous a mis en difficulté avec beaucoup de corners et de coups francs en leur faveur en première période. Après la pause, Chastre a voulu se propulser vers l’avant pour revenir au score. On en a donc profité pour faire des contre-attaques et ça a payé. Mais il faut dire que notre but d’entrée de jeu nous a fait beaucoup de bien."

Même constat du côté de Chastre. Hassan Riani (T1) reconnaît que le but après seulement sept minutes à certainement avantagé moralement ses adversaires. "Leur premier but leur fait du bien. Et nous, on a eu quelques occasions un peu chaudes sur phases arrêtées. Ce qui nous a surtout fait mal, c’était l’enthousiasme de Wavre Limal. Ils attaquaient le ballon alors que de mon côté j’avais toujours deux ou trois joueurs en réaction. On tend la joue dans les duels et ça, c’est dommage, même si on a continué de jouer jusqu’au bout."