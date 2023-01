En rémission, Rebecq retrouve des couleurs

Si la première sous l’ère Leurquin avait abouti sur une défaite (sévère) du côté de Deux Acres, sur le score de 2-1, et une longue partie de la seconde mi-temps disputée en infériorité numérique, et que la plupart des observateurs avaient avoué qu’un partage aurait été plus logique, la RUS Rebecquoise a enfin pu récolter les fruits de son travail et savourer une victoire ce samedi soir face à Ganshoren, certes par le plus petit des écarts (1-0), mais à l’issue d’une rencontre sérieuse et pleine au niveau de la mentalité. De quoi redonner le sourire au président Demolie. "Comme j’aime souvent le dire, footballistiquement parlant, j’ai rarement un avis à donner, et ce n’est d’ailleurs pas mon rôle. Le club a un staff bien en place et qui gère cet aspect. Cependant, moi je vis les matchs comme un supporter, et de ce que je vois depuis une dizaine de jours, je suis un supporter qui retrouve le sourire. Ce qu’on attend des joueurs en tant que supporters c’est qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, peu importe le résultat. Et à ce sujet, je remarque que la mentalité affichée est meilleure de jour en jour. Je vois des joueurs qui font les efforts et qui font le mètre en plus qui fait la différence dans une action. Et ça, c’est vraiment encourageant."

Si Thierry Demolie n’a jamais remis en question l’engagement de ses joueurs et la motivation de ces derniers depuis le début de la saison, il est cependant convaincu que l’électrochoc souhaité semble bel et bien avoir eu lieu. "Ne crions pas victoire trop vite. On sait qu’en football, et c’est d’ailleurs ce qui fait la magie de ce sport, et la raison pour laquelle on l’aime tant, tout peut aller très vite. Donc je resterai prudent quant au fait que nous sommes guéris. Je dirai simplement que nous sommes sur la bonne voie, qu’on s’est rassuré quant à notre capacité à réagir et que maintenant chacun doit prendre ses responsabilités. J’ai vu sur deux rencontres un visage que j’aime voir chez mes joueurs et cela a déjà été récompensé par la victoire de samedi. Il était temps que les efforts soient récompensés. Tout le groupe est passé par des moments difficiles, le dernier en date étant le changement d’entraîneur, mais j’apprécie que chacun d’entre eux ait relevé la tête et surtout que leurs efforts soient enfin récompensés. Il faut confirmer maintenant, mais une certaine sérénité a été retrouvée. Chacun a endossé son bleu de travail, et tout le monde est prêt à se battre les uns pour les autres. Je suis convaincu qu’avec cette mentalité-là, on va vivre une seconde partie de saison intéressante."