De la RUTB au Congo, la belle aventure de Joseph Metagne : « C’est comme un rêve »

Un club au sein duquel il s’épanouit pleinement. "Après la fusion, la famille Hazard m’a fait confiance et j’ai été reconduit dans mes fonctions. Je leur en suis d’ailleurs très reconnaissant. En optant pour la continuité, le club a permis au très bon staff en place de réaliser de bonnes choses. De plus, j’ai pu mettre sur pied un projet pour les jeunes gardiens au sein du club."

De nationalité espagnole et vivant à Bruxelles où il a suivi toutes ses formations d’entraîneur des gardiens niveau 1 et 2 à l’Union Belge de Football, Joseph Nguepenya Metagne s’est vu proposer un challenge complémentaire sur la scène internationale. Il y a quelques mois, il a été nommé entraîneur des gardiens de l’équipe nationale A’du Congo Brazzaville. "Le sélectionneur actuel est un ami avec lequel j’ai déjà eu la chance de travailler en Belgique. Il m’a sollicité pour apporter mon expertise au niveau des gardiens. Cette nouvelle expérience n’a que quelques mois mais elle est très enrichissante, d’autant que j’ai la chance de travailler avec d’excellents gardiens. Cette opportunité est une belle récompense pour toutes ces années de travail accomplies depuis le début de ma carrière. Je suis ambitieux, je ne m’arrête pas là, mais je veux profiter et vivre cette expérience au maximum."

Se retrouver au sein d’une sélection nationale, découvrir le football à l’international, c’est le rêve de tout entraîneur. "C’est quelque chose d’exceptionnel, une situation rêvée, prisée par presque tous les entraîneurs. Être international, pour moi, c’est comme un rêve. Quelque chose de très exceptionnel mais aussi le couronnement d’un travail acharné. C’est un honneur de pouvoir montrer mes qualités sur le plan international et surtout, d’aider les jeunes joueurs africains à évoluer."

Il dispute le championnat d’Afrique des Nations

Ces derniers jours, Joseph Metagne était en Algérie où il disputait le championnat d’Afrique des Nations avec le Congo. Une compétition qui a débuté il y a une grosse semaine pour les Congolais avec une courte défaite (1-0) face au Cameroun au terme d’une bonne prestation d’ensemble. Un moment très spécial pour l’entraîneur des gardiens. "Ce match avait une connotation très particulière pour moi puisque nous affrontions le Cameroun, mon pays d’origine. J’avais à cœur de remporter ce match, pas par esprit de revanche car je n’ai aucun problème avec les dirigeants du football camerounais, mais bien pour leur montrer qu’ils ont un fils qui est aussi talentueux et qui exerce son métier avec passion. Et puis je voulais aider le Congo, ce beau pays, à rayonner au travers de ses gardiens. Même si la défaite fut au rendez-vous face à une très belle équipe du Cameroun, nous pouvons être fiers de notre prestation et notamment du match XXL réaliser par mon gardien."

Le Congo a ensuite partagé l’enjeu (0-0) devant le Niger, un résultat synonyme d’élimination pour les joueurs du coach Jean Elie Ngoya.

Entraîner des gardiens, c’est plus qu’un métier pour Joseph. "Dès que je vois un ballon, que je me retrouve sur un terrain, je suis transcendé, je deviens une autre personne. Partout où je passe, je développe une relation particulière avec mes gardiens. Une relation de collaboration où chacun évolue dans le respect, la discipline et la bonne ambiance."