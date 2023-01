D3AACFF – D3B ACFF: les calendriers modifiés, des matchs de ce week-end déjà reportés, dont Braine-Mons

Il s’agit de Manage – Tournai et de RCS Brainois – Mons. Ces deux matchs sont rejoints ce week-end-là (une date libre initialement au calendrier) par Onhaye – Jodoigne et Aische-Symphorinois, qui avaient été remis ce week-end.

À l’analyse, on se rend compte que les quatre rencontres prévues dans deux semaines concernent les équipes encore en lice pour le gain de la 2e tranche: Manage (1er avec 19 pts), Mons (2e avec 19 pts), Tournai (3e avec 17 pts), Onhaye (4e avec 16 pts), Symphorinois (5e avec 16 pts).

Comme le Symphorinois et Onhaye ont vu leur dernier match remis, ils ne pouvaient pas compter neuf matchs au compteur avant la dernière journée de la deuxième tranche. Le report déjà annoncé de Manage-Tournai et RCS Brainois – Mons permet alors de rééquilibrer les choses puisque Symphorinois et Onhaye jouent bien leur match ce week-end.

En D3BACFF, la journée de ce week-end remise complètement a été reprogrammée au 4-5 février.