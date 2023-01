Quarts temps: 10-13, 8-23, 25-15, 15-19.

ESNEUX: Lhoest 1, Vanoost 0, Castagne 6, Thielen 18, A. Giebens 12, Snakers 5, J. Giebens 7, Dispa0, Desutter 0, Boxus 6, Lejeune0, Dykmans 3.

NIVELLES: Diop 10, Cockmartin 2, Renard 6, Bataille 1, Navez 16, Di Fransceco 3, Goffin 2, Renversez 10, Bizet 16, Loubières 4.

Après un petit round d’observation remporté par les Nivellois (10-13), le moment était venu de passer à la vitesse supérieure et de faire parler la poudre en ce dimanche après-midi. Les Nivellois fermaient leur raquette, Esneux était impuissant. À l’inverse, les Aclots étaient par contre très efficaces et bouclaient la première période sur la marque de 18-36. "Nous avons bien maîtrisé Esneux et nous l’avons limité à 18 points, commentait le coach Phivos Livaditis. Malheureusement, cela nous a desservis en seconde période. Mes gars se sont crus trop beaux, trop forts et c’est Esneux qui en a profité."

Nivelles se montrait en effet moins intransigeant vis-à-vis de son adversaire et commettait même quelques erreurs qui lui coûtaient des points. "On a relâché notre pression défensive, comme ce fut d’ailleurs le cas la semaine dernière à Gand, regrette le coach des Nivellois. Cela nous avait déjà coûté cher. Nous avons presque revécu un scénario identique. En plus, nous avons aussi eu des pertes de balle inutiles, ce qui ne nous a pas aidés non plus. Bref, notre laxisme défensif a finalement permis à Esneux de revenir sur nos talons."

Et à la demi-heure, voilà donc Esneux qui pointait à 42-51. Et ce n’était pas fini car Esneux reviendra à quatre petits points des Nivellois au début du quatrième quart temps. Nivelles restait encore dans le dur pendant quelques minutes. "Nous avons tant bien que mal tenté de repousser notre adversaire, ajoutait le coach de Nivelles. On ne peut pas dire que nous étions à l’abri de nous faire déborder."

Finalement dans le money time, les Nivellois trouvaient enfin le moyen de prendre un écart plus conséquent et de le maintenir jusqu’à la fin du match. "Nous pouvons être contents de revenir avec les trois points, en plus sur un terrain difficile qui, à mon avis, posera pas mal de problèmes aux autres équipes qui iront à Esneux pour ce second tour. En parvenant à sortir trois des joueurs clés adverses (NDLR: Quentin Thielen, Alexandre Giebens et Romain Boxus), pour cinq fautes, nous nous sommes donné un peu d’air pour dérouler un peu plus notre basket malgré tous les essais d’Esneux pour encore revenir au score. Finalement, au vu du scénario complètement fou, nous revenons avec une victoire extrêmement précieuse. On ne va surtout pas la bouder."