Parti beaucoup trop tôt, Olivier Noël était très apprécié de tous

Le football provincial brabançon wallon pleure Olivier Noël, décédé ce week-end à l’âge de quarante-six ans. "Oli, c’était la joie de vivre, un soleil, Monsieur sourire, souligne son meilleur ami, Gary Illegems, coach de la P3 du FC Genappe. Il se pliait en quatre pour tout le monde et surnommer les gens" mon lapin ", c’était son mot à lui. À l’unanimité, on peut dire que c’était une personne au grand cœur et je pense que tous les clubs par lesquels il est passé lui sont reconnaissants. Malheureusement, il a décidé de faire un pas de côté et mon deuil est grand. Cela dit, lui n’aurait pas voulu qu’on soit triste mais plutôt que l’on garde uniquement le positif en pensant à lui."