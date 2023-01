Grez B a bien clôturé une semaine à trois matches en prenant le dessus sur Wavre-Limal B en seconde période. "C’était moins bon en première car Limal a mis un gros pressing, analyse le coach grézien, Nicolas Gilles. Puis, notre adversaire, que je félicite pour sa mentalité, s’est un peu essoufflé et on a réussi à marquer assez rapidement. À partir de là, on était vraiment bien dans le match et on a bien fait circuler le ballon."

Les Wavriens ont loupé le coche avant le repos. "On sortait d’une bonne première mi-temps avec deux occasions franches et celui qui marquait allait débloquer la partie, avance le T1 visiteur, Mohamed Riani. Mais avec les absents de dernière minute et la blessure de Staelraeve, les choses ont changé. L’envie n’y était plus à la reprise, on prend deux buts coup sur coup et on a baissé les bras."

Après le partage de mercredi dernier (2-2) face à Jodoigne B, Grez-Doiceau se trouve donc dans une bonne spirale. "C’est pourtant un peu frustrant car on aurait pu gagner sans discussion le week-end dernier contre Huppaye et en semaine contre Jodoigne, estime Nicolas Gilles. Et en signant un 9/9, on serait deuxième, même si on a disputé quelques matches en plus. Cela dit, ça reste très positif dans un mois un peu spécial avec les examens et cela nous permet de lancer encore plus de jeunes."

De son côté, Wavre-Limal revient les pieds sur terre après son succès contre Walhain. "Un match n’est pas l’autre, constate Mohamed Riani. À notre décharge, il y avait pas mal d’absents et c’était compliqué défensivement, mais il va falloir se ressaisir."

Arbitre: M. Nozza

Cartes jaunes: Kazi, Dawant

Buts: Srihi (1-0, 55'), Pierson (2-0, 57'), Srihi (3-0 et 4-0, 76' et 82').

GREZ-DOICEAU: Durant, El Hayani, Colard, Dawant, Vanderbiest, Ben Hammou, Bazarouji, Kisonde (73' Moulard), Srihi (83' Kevani), Pierson (63' Minard), Chennou.

WAVRE-LIMAL: S. Collès, Hérode, Lagasse, Staelraeve (46' Mommaerts), Kazi, E. Collès, Lefebvre (71' Awad), Guttierez, Sadon (58' Dresse), Chanteux, Pelsmaekers.