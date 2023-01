Après trois forfaits de dernière minute dont leur meilleur buteur, Ysebaert, les Clabecquois ont perdu Mota (épaule) dès l’entame du match. Les choses se corsaient quand les Lion’s marquaient sur le premier corner repris de la tête par Kanyinda. "Dans le but de surprendre notre adversaire et parce qu’il était dur de combiner sur ce genre de terrain, on avait préparé un autre style de jeu et travaillé les phases arrêtées", explique le T1 visiteur, Alain Nzanza.

Frustré par un arbitre peu à son avantage, Clabecq égalisait avant le repos grâce à la tête de Faitah sur un coup-franc de Vanden Berghe. Joie de courte durée puisqu’après le tir d’Ellatifi sur le poteau dans les arrêts de jeu, l’attaquant waterlootois butait dès la reprise et à nouveau sur corner (1-2). Le même Ellatifi loupait le break, en contre, après l’heure de jeu. "Il y avait moyen de creuser l’écart, donc on est déçu, mais on aurait signé pour un tel score avant le match et les gamins ont su regarder le leader dans les yeux."

Clabecq faisait le siège du but visiteur et Faitah replaçait sa tête sur un coup-franc de Tortolani, à peine monté au jeu, pour faire 2-2 à la 89'. "Il y a de la déception car on n’a pas été dominé par l’adversaire et pour le même prix, on gagne 3-2 à la fin, indique le T1, Luigi Bruno. Mais je retiens le caractère de mon équipe car même si on n’a pas été malin en première mi-temps, il y a eu du répondant et on est revenu deux fois à la marque. Le but était aussi de ne pas être battu pour éviter le doute de s’installer."

Arbitre: M. Van der Vennet

Cartes jaunes: Mota, A. Vanden Berghe, Fares, R. Vanden Berghe, Ibrahim, Moermans, Ellatifi

Buts: Kanyinda (0-1, 7'), Faitah (1-1, 45'), Ellatifi (1-2, 49'), Faitah (2-2, 89').

CLABECQ: Devuyst, Lalous, Faitah, Ibrahim, Veyt, Mota (2' Boujada (75' Delahaye)), R. Vanden Berghe, Goeres (62' Buttice), A. Vanden Berghe, Charrite, Fares (88' Tortolani).

WATERLOO: Jacques, Omonga, Youssef, Amunga, Moermans, Kanyinda, Sanchez, Rachem, Ellatifi, Van Pevenage (52' Booka (88' M’Hamli)), Ohindo.